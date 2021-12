Super Green pass | Regioni | su bus e metro niente controlli per gli studenti 12-17 anni

Advertising

Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - LiciaRonzulli : ?? Prima cena con super green pass. Semplice e immediato, uno strumento che permette di rimanere APERTI e proseguir… - Diego_Bruno80 : RT @AzzurraBarbuto: Lunedì 6 dicembre entra in vigore il Super Green Pass, Milano è gremita di agenti che controllano il certificato. Intan… - sborra_boy : RT @Tradire_e_fare: @Massimo65755300 La polizia era impegnata a controllare i super green pass -

Ultime Notizie dalla rete : Super Green

Sono state 132.807 le persone controllate dalle forze dell'ordine nel giorno secondo giorno del 'pass'. Di queste 611 sono sanzionate in relazione al mancato possesso delpass. Altre 3.535 persone hanno ricevuto una sanzione perché trovate sprovviste di mascherina. Per quanto ...E, non da ultimo: la Scala tornava a inaugurare a capienza piena, dopo l'anno del Covid, e senza le restrizioni degli ultimi dodici mesi (per il momento non richieste, grazie alPass). ...Lo riferiscono le case farmaceutiche dopo i test in laboratorio. Vaccino Pfizer/BionTech pronto per la consegna entro 100 giorni ...Resta inteso che valgono, si precisa ancora, 'per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di ...