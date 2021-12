Su Tim-Kkr il governo ha un piano B. Ecco il metodo Draghi (vedi Mps e Ita)

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mps, Alitalia, Tim: problemi a parte, cosa tiene insieme tre storie apparentemente molto diverse? E, problemi a parte, in che modo queste tre storie possono aiutare a capire se un effettoesiste anche sul fronte delle politica industriale? Per provare a rispondere a questa domanda occorre partire da alcune notizie di cronaca che ci dicono che la manifestazione di interesse lanciata due settimane fa dal fondo americano Kkr su Tim sembra essere entrata nella poco incoraggiante fase della palude. E così il giorno dopo la nomina ufficializzata da Tim di due advisor (Goldman Sachs e LionTree) selezionati per supportare il cda di Tim nella scelta del da farsi con Kkr (e con le eventuali alternative strategiche) succede che in Borsa il titolo di Tim piuttosto che migliorare arriva a peggiorare (-1,44 per cento) in una giornata positiva per la Borsa italiana (il ...