Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 130,1 punti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) apre in rialzo il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, che segna 130,1 punti, 0,2 in più rispetto alla chiusura precedente. In crescita anche il rendimento annuo, che si porta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021)inil differenziale tra Btp italiani edecennali, che segna 130,1, 0,2 in più rispetto alla chiusura precedente. In crescita anche il rendimento annuo, che si porta ...

Advertising

cjmimun : Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 130,1 punti - zemmu : RT @davcarretta: Oggi è l’ultimo giorno di Angela Merkel. Sono tre le sue decisioni storiche per l’Ue: - il salvataggio della Grecia e d… - EttoreTimpanaro : RT @davcarretta: Oggi è l’ultimo giorno di Angela Merkel. Sono tre le sue decisioni storiche per l’Ue: - il salvataggio della Grecia e d… - davcarretta : Oggi è l’ultimo giorno di Angela Merkel. Sono tre le sue decisioni storiche per l’Ue: - il salvataggio della Gre… - fisco24_info : Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 130,1 punti: Rendimento annuo sale di 0,3 punti base allo 0,922% -