Solidarietà e Territorio i punti chiave dell’impegno di Help Haiti (Di giovedì 9 dicembre 2021) foto di Turco/BressanuttiSolidarietà verso la martoriata isola di Haiti e valorizzazione del Territorio del Friuli Venezia Giulia sono i costanti punti di riferimento dell’impegno che ogni giorno la Associazione Chiarcosso Help Haiti profonde nell’ideazione, nell’organizzazione e nello sviluppo delle manifestazioni sportive che da trent’anni rappresentano il fiore all’occhiello del sodalizio presieduto da Sante Chiarcosso.Tali principi sono stati sottolineati in un frizzante incontro che si è tenuto nella sala Haiti, nella sede aziendale di via Oderzo a Udine e al quale sono intervenuti Sergio Emidio Bini, Assessore Regionale Attività produttive e Turismo, Enzo Cainero, promoter delle tappe friulane del Giro d’Italia, i campioni Katia Aere e Alessandro ... Leggi su udine20 (Di giovedì 9 dicembre 2021) foto di Turco/Bressanuttiverso la martoriata isola die valorizzazione deldel Friuli Venezia Giulia sono i costantidi riferimentoche ogni giorno la Associazione Chiarcossoprofonde nell’ideazione, nell’organizzazione e nello sviluppo delle manifestazioni sportive che da trent’anni rappresentano il fiore all’occhiello del sodalizio presieduto da Sante Chiarcosso.Tali principi sono stati sottolineati in un frizzante incontro che si è tenuto nella sala, nella sede aziendale di via Oderzo a Udine e al quale sono intervenuti Sergio Emidio Bini, Assessore Regionale Attività produttive e Turismo, Enzo Cainero, promoter delle tappe friulane del Giro d’Italia, i campioni Katia Aere e Alessandro ...

