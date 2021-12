Roma, straniero dà di matto e si getta nudo nella fontana delle Naiadi. Agenti in acqua per fermarlo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Uno straniero nudo vestito solo di cappello rosso e un paio di scarpe da ginnastica ha seminato il panico tra i passanti, brandendo una bottiglia contro chi gli si avvicinava: è accaduto nei pressi della Stazione Termini a Roma. Lo straniero ha iniziato a dare in escandescenze e da lì ha iniziato a correre come un folle verso piazza della Repubblica, buttqandosi nella fontana delle Naiadi. Gli uomini della polizia di Roma Capitale sono stati costretti a fare un bagno fuori programma, costretti a seguirlo dentro la fontana, vestiti, per bloccarlo. Scene incredibili in un città fuori controllo. Minaccia i passanti: staniero nudo si getta nella ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Unovestito solo di cappello rosso e un paio di scarpe da ginnastica ha seminato il panico tra i passanti, brandendo una bottiglia contro chi gli si avvicinava: è accaduto nei pressi della Stazione Termini a. Loha iniziato a dare in escandescenze e da lì ha iniziato a correre come un folle verso piazza della Repubblica, buttqandosi. Gli uomini della polizia diCapitale sono stati costretti a fare un bagno fuori programma, costretti a seguirlo dentro la, vestiti, per bloccarlo. Scene incredibili in un città fuori controllo. Minaccia i passanti: stanierosi...

SecolodItalia1 : Roma, straniero dà di matto e si getta nudo nella fontana delle Naiadi. Agenti in acqua per fermarlo… - infoitinterno : Choc a Roma: straniero nudo minaccia i passanti. Poi si tuffa nella fontana - lugian76 : RT @fratotolo2: #Roma, piazza della Repubblica, #8dicembre: gli agenti avranno controllato il #greenpass allo straniero? - badpag73 : RT @liliaragnar: #Roma, Piazza della Repubblica, 8 dicembre Chissà se gli agenti avranno controllato il Green Kazz allo straniero ?!?!?? htt… - Saschaa57219265 : ??i pizzardoni (così chiamano i vigili turbati ooopppsss urbani)a Roma non sono bravi pescatori altrimenti l'avrebb… -