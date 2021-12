Riecco il protocollo anti baci e abbracci al cenone di Natale

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per il secondoconsecutivo, “gli esperti” ci dicono come ci dobbiamo comportare a pranzi e cenoni in famiglia. Siamo, cioè, al delirio: il “” prevede brindisi a distanza (perché i virologi non solo vogliono impedire che ci contagiamo, ma anche evitare che si sbecchino i bicchieri del servizio buono), gel igienizzante sul tavolo (come se nelle case degli italiani non fossero già presenti lavandini, saponette e acqua corrente calda e/o fredda), no al buffet (qui è quando il virologo ha stufato persino se stesso e per cambiare si improvvisa nutrizionista). Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all’ospedale di Pisa, consiglia (fonte Adnkronos) di “limitarsi a sei-otto persone ai pranzi di famiglia (…) perché ci sono ancora sette milioni di non vaccinati” (e secondo il modello matematico noto come “dare i numeri” la nona ...