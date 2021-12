Presepe Dalisi | interrogazione di De Lorenzo Pd | “Dov’è conservata l’opera? Cosa ne sarà?”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dove e come è conservato ‘Ildi’ e quali decisioni l’amministrazione intende adottare nell’immediato futuro per valorizzare un’opera acquistata dal Comune nel 2011 per una cifra superiore ai 120mila euro. Sono alcuni dei quesiti posti nell’consiliare depositata a palazzo Mosti da Giovanni De, consigliere comunale del Partito Democratico, vicepresidente della commissione Turismo e componente della commissione Cultura. L’è rivolta agli assessori alla Cultura e al Patrimonio ed è stata sottoscritta, oltre che da Giovanni Deche è il primo firmatario, anche da Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Antonio Picariello. Di seguito ...

