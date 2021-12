Patrick Zaki è libero, il Cnddu invita i docenti a ricordare a scuola i valori dei diritti civili (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Coordinamento Nazionale dei docenti della Disciplina dei diritti Umani accoglie con viva soddisfazione la notizia dell’avvenuta scarcerazione dello studente e attivista per i diritti umani Patrick Zaki. Un autentico trionfo per tutti coloro che credono nella difesa dei diritti umani, nei valori della dignità della persona e del libero pensiero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Coordinamento Nazionale deidella Disciplina deiUmani accoglie con viva soddisfazione la notizia dell’avvenuta scarcerazione dello studente e attivista per iumani. Un autentico trionfo per tutti coloro che credono nella difesa deiumani, neidella dignità della persona e delpensiero. L'articolo .

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - BuffoloJacopo : RT @Tg3web: Patrick Zaki torna in libertà, il ricercatore egiziano riabbraccia i familiari davanti al carcere. Le prime parole: 'Sto bene,… - maria35008812 : RT @MinistroEconom1: C'è grande gioia per la liberazione di Patrick Zaki. Il nostro Paese non ha uguali quando si tratta di tutelare i non… -