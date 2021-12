Osimhen brucia le tappe | può succedere qualcosa di impensabile

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Victorricomincia a correre a Castel Volturno, il giocatore nigeriano vuolere i tempi e tornare con l’Empoli. Al momento è solo una ipotesi, anche perché il decorso clinico è ancora tutto da chiarire. Intantooggi ha ripreso ad allenarsi al Traning Center di Castel Volturno. Il nigeriano ha lavorato a parte e senza pallone, mentre per l’utilizzo della palla ci sarà bisogno di tempo. La sensazione, però, è che il giocatore non abbia alcuna paura di riutilizzare l’attrezzo di gioco. Se il quadro clinico dovesse essere buono, allora a quel punto sarà decisivo il fattore psicologico.convocato con l’Empoli? Il rientro in campo dipotrebbe avvenire già contro l’Empoli, almeno questa è voce che gira da questa mattina dagli ambienti di Castel Volturno. Il giocatore è ...