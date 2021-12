NBA | Nets in rimonta a Dallas | i Lakers battono i Celtics

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Da uno svantaggio che ha toccato anche il +17, alla vittoria negli ultimi secondi. I Brooklynno a domicilio iMavericks fino al punteggio di 99-102. Doncic (28 punti, 6 rimbalzi, 9 assist) e Porzingis (17 punti, 12 rimbalzi) non bastano ache subisce la terza sconfitta consecutiva (la quinta in casa) sotto i colpi di Kevin Durant con i suoi 24 punti e James Harden che sfiora una tripla doppia da 23 punti, 12 assist e 9 rimbalzi. Successo anche per iche si impongono in casa ai danni dei rivali storici, i Bostonper 117-102. Protagonista LeBron James con i suoi 30 punti, ai quali si aggiungono le doppie doppie di Davis (17 punti e 16 rimbalzi) e Westbrook (24 punti e 11 assist). Passano anche i New York Knicks che si impongono 109-121 sul ...

La miglior prestazione stagionale dei Lakers, ispirata dai Big - 3 gialloviola (30 punti per LeBron James), permette alla squadra di Los Angeles di battere Boston nonostante i 34 punti di Jayson Tatum.... aggiungendo giocatori come Errick Mccollum arrivato dal Khimki Mosca ( 18.5 punti di media per lui ), Alan Williams dall'( Brooklyn) e soprattutto Jonathan Motley. Il centro classe 1995, ...Sono solo tre le partite della notte NBA, ma andava in scena l'ennesimo capitolo della storica rivalità tra Lakers e Celtics. Ha vinto Los Angeles e anche abbastanza agevolmente per 117-102, con il br ...Entra in partita in ritardo Brooklyn, sotto di sei punti dopo un quarto (27-21), diventati dodici all'intervallo (62-50), dopo un tiro dalla lunga distanza quasi sulla sirena e con l'aiuto ...