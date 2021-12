Miriana Trevisan: "Con Nicola non volevo dormire assolutamente!" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La casa del Grande Fratello non smetterà mai di destare curiosità, aggiornando costantemente le dinamiche tra i personaggi coinvolti. Tra i protagonisti di questi giorni c'è senza dubbio la showgirl Miriana Trevisan, che sembra aver terminato il suo flirt con Nicola Pisu. Ora guarda avanti e comincia una conoscenza con il nuovo concorrente Biagio D'Agnelli. Sembra che lo scopo principale del Grande Fratello VIP sia regalare queste emozioni. Le dinamiche sono in continuo aggiornamento e la situazione è estremamente mutevole. Nei giorni scorsi Miriana Trevisan è diventata una delle protagoniste del reality show, combattendo la situazione che è in continuo cambiamento. Anche grazie alla new entry, Biagio D'Agnelli, sembra che si sia instaurato un buon feeling tra la showgirl e la presenza maschile nella ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La casa del Grande Fratello non smetterà mai di destare curiosità, aggiornando costantemente le dinamiche tra i personaggi coinvolti. Tra i protagonisti di questi giorni c'è senza dubbio la showgirl, che sembra aver terminato il suo flirt conPisu. Ora guarda avanti e comincia una conoscenza con il nuovo concorrente Biagio D'Agnelli. Sembra che lo scopo principale del Grande Fratello VIP sia regalare queste emozioni. Le dinamiche sono in continuo aggiornamento e la situazione è estremamente mutevole. Nei giorni scorsiè diventata una delle protagoniste del reality show, combattendo la situazione che è in continuo cambiamento. Anche grazie alla new entry, Biagio D'Agnelli, sembra che si sia instaurato un buon feeling tra la showgirl e la presenza maschile nella ...

Advertising

larabettini1974 : RT @Ancheatefamigl1: Stupida Prepotente Cattiva Arrogante Gatta morta Rissosa Bambinetta Bulla E dulcis in fundo anche malata di mente Ques… - Andunellakat : RT @Ancheatefamigl1: Stupida Prepotente Cattiva Arrogante Gatta morta Rissosa Bambinetta Bulla E dulcis in fundo anche malata di mente Ques… - Romarku1 : RT @turututiti: Stupida Prepotente Cattiva Arrogante Gatta morta Rissosa Bambinetta Bulla E dulcis in fundo anche malata di mente Questi so… - neutralgf : RT @Ancheatefamigl1: Stupida Prepotente Cattiva Arrogante Gatta morta Rissosa Bambinetta Bulla E dulcis in fundo anche malata di mente Ques… - infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan si sfoga con Sophie: “Comandi tu? Ma chi sei?” -