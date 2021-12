Meteo, forte perturbazione per l'Immacolata: neve e temporali al Centro Nord (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con l'Immacolata è arrivata una forte perturbazione atlantica che ha colpito il Nord e il Centro Italia. A Milano e Torino i primi fiocchi hanno cominciato a cadere all'alba (LE PREVISIONI). Disagi si sono registrati sulle strade della provincia di Pavia e in particolare nella zona dell'Oltrepò collinare e montano. neve anche nella Bergamasca ma nessuna emergenza segnalata. In Piemonte è scattata l'allerta gialla nell'area sud della regione e su tutte le pianure. neve e pioggia hanno sferzato il Veneto per l'intera giornata, anche se il previsto blitz invernale non c'è stato nelle città di pianura. In Liguria dove la neve ha imbiancato anche le spiagge a Savona. Nelle prossime ore piogge e temporali si estenderanno al Sud, specie sul ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con l'è arrivata unaatlantica che ha colpito ile ilItalia. A Milano e Torino i primi fiocchi hanno cominciato a cadere all'alba (LE PREVISIONI). Disagi si sono registrati sulle strade della provincia di Pavia e in particolare nella zona dell'Oltrepò collinare e montano.anche nella Bergamasca ma nessuna emergenza segnalata. In Piemonte è scattata l'allerta gialla nell'area sud della regione e su tutte le pianure.e pioggia hanno sferzato il Veneto per l'intera giornata, anche se il previsto blitz invernale non c'è stato nelle città di pianura. In Liguria dove laha imbiancato anche le spiagge a Savona. Nelle prossime ore piogge esi estenderanno al Sud, specie sul ...

Advertising

SkyTG24 : Meteo, forte perturbazione per l'Immacolata: neve e temporali al Centro Nord - AnagniMeteo : Meteo Anagni ?? 19h | ?? Pioggia forte Vento: 2.4 m/s ONO Raffica: 3.8 m/s Temperatura: 7.1 °C Umidità: 71 % Pressio… - infoitinterno : Nuova allerta meteo in Abruzzo: arrivano temporali, grandinate e vento forte - ValentinaFascia : RT @fanpage: Il maltempo non dà tregua all'Italia. L'elenco aggiornato delle zone 'a rischio' - andreastoolbox : Meteo, forte perturbazione per l'Immacolata: neve e temporali al Centro Nord | Sky TG24 -