Lo stato d’emergenza non serve più (e non è una buona notizia) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non è senza significato che negli ultimi due anni uno degli studiosi più letti sia proprio Giorgio Agamben, che è un filosofo di statura internazionale che da decenni riflette sul rapporto tra diritto e potere, tra ordinamento e “stato di eccezione”. E non è un caso che proprio questo pensatore abbia potuto scrivere sul “Manifesto” solo un articolo nella fase iniziale dell’epidemia, non trovando più spazio in seguito, e che un pezzo espressamente commissionatogli dal “Corriere della Sera” non sia mai stato pubblicato (quell’articolo si può leggere, comunque, nel volumetto A che punto siamo?, edito da Quodlibet). Lo stato di emergenza perenne Fin dall’inizio Agamben ha richiamato l’attenzione su come ogni nostra libertà sia a rischio entro un quadro segnato dalla possibilità, per chi dispone del potere, di definire in maniera del tutto ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non è senza significato che negli ultimi due anni uno degli studiosi più letti sia proprio Giorgio Agamben, che è un filosofo di statura internazionale che da decenni riflette sul rapporto tra diritto e potere, tra ordinamento e “di eccezione”. E non è un caso che proprio questo pensatore abbia potuto scrivere sul “Manifesto” solo un articolo nella fase iniziale dell’epidemia, non trovando più spazio in seguito, e che un pezzo espressamente commissionatogli dal “Corriere della Sera” non sia maipubblicato (quell’articolo si può leggere, comunque, nel volumetto A che punto siamo?, edito da Quodlibet). Lodi emergenza perenne Fin dall’inizio Agamben ha richiamato l’attenzione su come ogni nostra libertà sia a rischio entro un quadro segnato dalla possibilità, per chi dispone del potere, di definire in maniera del tutto ...

