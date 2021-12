L’attacco a Gerry Scotti dal collega | “Poco professionale”

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)ed il duro attacco subito da un: “”. Ecco i dettagli della vicenda Il celebre conduttoretorna a far parlare di se e finisce nel mirino del gossip per il duro attacco che ha subito da un. In questi mesi lo abbiamo visto ridere e commuoversi sulla poltrona del celebre programma “Tu si que vales“.è accompagnato dalla simpatia di Teo Mammuccari, l’esperienza di Maria De Filippi ed la sagacia di Rudy Zerbi, oltre alla gran simpatia e bellezza di Sabrina Ferilli che continua a far divertire con la sua spontaneità ed il suo umorismo il pubblico. Insomma, una squadra che non ha rivali in quanto ironia e ...