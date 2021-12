La premier finlandese in discoteca essere stata a contatto con un positivo | «Mi scuso | non lo sapevo»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladella Finlandia Sanna Marin, 36 anni, si è scusata perandata indopo aver incontrato il suo ministro degli Esteri Pekka Haavisto, risultatoal Covid-19 il 4 dicembre. Secondo quanto ricostruito, le era stato detto inizialmente che non avrebbe avuto bisogno di mettersi in quarantena, essendo lacompletamente vaccinata. La sera in cui è andata in un locale di Helsinki, sabato 4 dicembre, le sarebbe stato inviato un messaggio in cui le veniva imposta la quarantena. Secondo quanto dichiarato da Marin e riportato dalla Bbc, laaveva lasciato il suo telefono da lavoro a casa. Si sarebbe accorta del nuovo avviso solo la domenica, 5 dicembre, ed avrebbe subito effettuato un test, che è risultato negativo. Le linee guida anti-Covid ...

Sabato sera, poche ore dopo che il ministro degli esteriera risultato positivo al Covid, laSanna Marin, nonostante avesse avuto contatti con lui, è andata a ballare in discoteca. Lo riporta la Bbc. A parziale discolpa del capo di ...Secondo quanto riporta la Bbc , quando il giorno dopo si è accorta del messaggio, laha ... Tuttavia, secondo il quotidianoHelsingin Sanomat , linee guida separate per ministri e ...Sanna Marin ha detto di non aver letto sul cellulare il messaggio che le consigliava di evitare contatti sociali. Poi si è scusata: "Mi dispiace molto per non aver capito che dovevo farlo" ...Che bruttissimo scivolone. Da lei non ce lo si aspettava proprio. La premier della Finlandia Sanna Marin ha scatenato le polemiche dopo essere andata in discoteca pur sapendo di essere entrata in cont ...