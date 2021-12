Juventus, torna di moda un vecchio obiettivo? Lo scenario (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Juventus continua a cercare la punta per rinforzare il reparto offensivo; nelle ultime ore è tornato l’interesse per un vecchio obiettivo. Cherubini (Getty Images)Alla Juventus serve una punta; contro il Genoa si è visto, per l’ennesima volta, come Morata non possa essere il centravanti adatto se si vogliono raggiungere determinati obiettivi. L’attaccante spagnolo ha sbagliato un paio di gol abbastanza clamorosi con Allegri che, in ogni caso, continua ad sottolineare le buone prestazioni del numero nove. La società proverà ad accontentare il tecnico andando a prendere un centravanti già nel prossimo mercato di gennaio. Il sogno, Dusan Vlahovic, è praticamente impossibile da portare a Torino considerando la richiesta del club viola; Commisso, per lasciar partire l’attuale capocannoniere del ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lacontinua a cercare la punta per rinforzare il reparto offensivo; nelle ultime ore èto l’interesse per un. Cherubini (Getty Images)Allaserve una punta; contro il Genoa si è visto, per l’ennesima volta, come Morata non possa essere il centravanti adatto se si vogliono raggiungere determinati obiettivi. L’attaccante spagnolo ha sbagliato un paio di gol abbastanza clamorosi con Allegri che, in ogni caso, continua ad sottolineare le buone prestazioni del numero nove. La società proverà ad accontentare il tecnico andando a prendere un centravanti già nel prossimo mercato di gennaio. Il sogno, Dusan Vlahovic, è praticamente impossibile da portare a Torino considerando la richiesta del club viola; Commisso, per lasciar partire l’attuale capocannoniere del ...

