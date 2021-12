Il Regno Unito introduce il Green pass e nuove restrizioni contro Omicron (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Regno Unito introduce il Green pass e nuove restrizioni contro la variante Omicron. Con la diffusione della variante Omicron nel Regno Unito ha obbligato il governo ad introdurre restrizioni progressive, ripristinando l’obbligo di mascherine che era stato completamente eliminato la scorsa estate e alcune restrizioni di viaggio. Mercoledì 8 dicembre, il Primo Ministro Boris L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ililla variante. Con la diffusione della variantenelha obbligato il governo ad introdurreprogressive, ripristinando l’obbligo di mascherine che era stato completamente eliminato la scorsa estate e alcunedi viaggio. Mercoledì 8 dicembre, il Primo Ministro Boris L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : Regno Unito, nuove restrizioni contro variante Omicron: lavoro da casa, mascherine in molti luoghi chiusi, 'pass' p… - lorepregliasco : Intanto, si va verso il Green Pass anche nel Regno Unito. - ilpost : Il governo britannico è nei guai per una presunta festa di Natale - magicaGrmente22 : RT @ElGusty99523701: Un’altra rivelazione dell’inchiesta è che i costi di produzione del vaccino Pfizer sarebbero di soli 76 centesimi a do… - IoioPk001 : @lorenzolorenzou @Simone_Rota @luigicasile Se non basta il 90% dei vaccinati (3 dosi in 6 mesi) non sarà quello che… -