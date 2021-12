GFVip | Lulù non la prende bene! Ecco cosa ha fatto arrabbiare la principessa

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)Selassiè arrabbiata per il gesto di un concorrente. Lanon coglie l’ironia e scatta la protesta Durante la permanenza diSelassiè in casa GF Vip, si è scoperto tanto del carattere della. La concorrente, infatti, sembra essere permalosa e poco incline alle critiche, oltre ad avere un carattere fomentino e un’attitude sopra le righe. Nelle ultime ore, l’attore Davide Silvestri decide di omaggiare l’amica di un’imitazione/caricatura realizzata ad hoc per strapparle un sorriso. Niente di più errato!non labene e si scaglia contro Davide: “io non cammino così come fossi un fantasma”. Davanti alla totale assenza di humor diSelassiè, i concorrenti presenti restano basiti. “Dai un po’ di Ironia, é ...