Firenze: 14enne ubriaca ricoverata in ospedale. Polizia in un bar d’Oltrarno (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una ragazza di 14 anni è stata trasportata in ospedale, nella notte fra martedì 7 e mercoledì 8 dicembre, per intossicazione da alcol. La ragazzina si sarebbe ubriacata fino a sentirsi male. Ad accorgersi della situazione il padre di un'amica della giovane, che doveva riportare a casa entrambe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una ragazza di 14 anni è stata trasportata in, nella notte fra martedì 7 e mercoledì 8 dicembre, per intossicazione da alcol. La ragazzina si sarebbeta fino a sentirsi male. Ad accorgersi della situazione il padre di un'amica della giovane, che doveva riportare a casa entrambe L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: 14enne ubriaca ricoverata in ospedale. Polizia in un bar d’Oltrarno - qn_lanazione : #Firenze. Ragazzina di 14 anni ubriaca, portata in ospedale -