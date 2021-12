F.1: Wolff 'Ad Abu Dhabi o tutto o niente ma no a disordini' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Team Principal della Mercedes "Dobbiamo goderci certi momenti" ROMA - "O tutto o niente ad Abu Dhabi". Lo afferma il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, il quale confida nel fatto che la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Team Principal della Mercedes "Dobbiamo goderci certi momenti" ROMA - "Oad Abu". Lo afferma il Team Principal della Mercedes, Toto, il quale confida nel fatto che la ...

Advertising

sportface2016 : #F1 #AbuDhabiGP, Toto #Wolff: 'Mi auguro non ci siano collisioni o disordini' - FormulaPassion : #F1 | Toto Wolff vuole che Mercedes mantenga in pista il livello espresso nelle ultime tre gare #AbuDhabiGP - realferrarista : RT @FormulaPassion: Wolff è tranquillo in vista di Abu Dhabi - FormulaPassion : #F1 | #Verstappen ed #Hamilton insieme nella conferenza stampa di presentazione del weekend di Yas Marina - FormulaPassion : Wolff è tranquillo in vista di Abu Dhabi -