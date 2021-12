Dune è tra i migliori film del 2021 secondo l'AFI (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'American film Institute ha scelto i migliori film e le serie più belle del 2021; a trovare spazio nella classifica sono Dune, The Power of the Dog e Omicidio a Easttown. L'American film Institute ha selezionato i migliori film e le serie più belle di questo 2021 che, tra poco, ci lasceremo alle spalle; a trovare spazio nella classifica sono Dune, The Power of the Dog e Omicidio a Easttown. Di seguito la classifica con i migliori film del 2021 secondo l'AFI: Coda Don't Look Up Dune King Richard Licorice Pizza Nightmare Alley The Power of the Dog Tick Tick Boom Boom The Tragedy of Macbeth West Side Story Come riportato da Indiewire, due ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'AmericanInstitute ha scelto ie le serie più belle del; a trovare spazio nella classifica sono, The Power of the Dog e Omicidio a Easttown. L'AmericanInstitute ha selezionato ie le serie più belle di questoche, tra poco, ci lasceremo alle spalle; a trovare spazio nella classifica sono, The Power of the Dog e Omicidio a Easttown. Di seguito la classifica con idell'AFI: Coda Don't Look UpKing Richard Licorice Pizza Nightmare Alley The Power of the Dog Tick Tick Boom Boom The Tragedy of Macbeth West Side Story Come riportato da Indiewire, due ...

