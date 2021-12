Dal gol sbagliato al rosso diretto: serata no per Barella. Ora rischio stangata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) serata no per Nicolò Barella in quel di Madrid serata decisamente da dimenticare per Nicolò Barella quella di ieri sera in Real Madrid-Inter. Il centrocampista nerazzurro non è apparso al meglio della forma e la reazione sull’espulsione ne è la prova lampante. Il numero 23 nerazzurro rischia ora di saltare la doppia sfida degli ottavi di finale. “Il Bernabeu fa questi scherzi. Cambia le carte in tavola, magari pure i connotati di un giocatore. Barella non è giocatore abituato a questi cali di tensione. Per dire: è il primo cartellino rosso con la maglia dell’Inter. E pure la prima espulsione diretta in assoluto tra i professionisti, con la maglia di un club. C’è sempre una prima volta e purtroppo la prima volta è arrivata a Madrid, dentro una partita che non aveva moltissimo ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021)no per Nicolòin quel di Madriddecisamente da dimenticare per Nicolòquella di ieri sera in Real Madrid-Inter. Il centrocampista nerazzurro non è apparso al meglio della forma e la reazione sull’espulsione ne è la prova lampante. Il numero 23 nerazzurro rischia ora di saltare la doppia sfida degli ottavi di finale. “Il Bernabeu fa questi scherzi. Cambia le carte in tavola, magari pure i connotati di un giocatore.non è giocatore abituato a questi cali di tensione. Per dire: è il primo cartellinocon la maglia dell’Inter. E pure la prima espulsione diretta in assoluto tra i professionisti, con la maglia di un club. C’è sempre una prima volta e purtroppo la prima volta è arrivata a Madrid, dentro una partita che non aveva moltissimo ...

