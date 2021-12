Crolla un edificio | 2 vittime e 5 feriti | tra questi anche un bambino

Advertising

ninda1952 : RT @RaiNews: Crollo a seguito di un'esplosione la cui origine è ancora incerta - - tinas48 : RT @fanpage: AGGIORNAMENTO-Una donna e un bambino sono stati estratti vivi - isamiccoli52 : RT @fanpage: AGGIORNAMENTO-Una donna e un bambino sono stati estratti vivi - lucafaccio : RT @fanpage: Crolla una palazzina in Provenza dopo un'esplosione, quattro feriti ma si cercano dispersi - lucafaccio : RT @fanpage: AGGIORNAMENTO-Una donna e un bambino sono stati estratti vivi -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla edificio

Un condominio di tre piani crollato durante la notte a Sanary - sur - Mer, in Provenza, a seguito di un'esplosione che potrebbe essere legata ad una perdita di gas. Un uomo di 30 anni ha perso la vita,...Un uomo di 30 anni è stato ritrovato morto sotto le macerie dell'crollato a Sanary - Sur - Mer, nella Provenza francese, in seguito ad una esplosione che potrebbe essere legata ad una ...Di conseguenza, rammentano le autorità dei Grigioni, si debbono prossimamente prevedere avvistamenti più frequenti di lupi nei pressi degli insediamenti. Non sono però da attendersi, precisa il canton ...C’è una seconda vittima del crollo di un edificio avvenuto ieri all’alba in Provenza, a Sanary-sur-Mer. Si tratta di una donna di 82 anni. Tra le macerie si scava ancora per ritrovare la persona che m ...