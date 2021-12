Covid: Focolaio Tottenham; Conte, non è giusto giocare (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono saliti ad otto i giocatori del Tottenham risultati positivi all'ultimo test anti - Covid. Lo ha annunciato oggi il manager Antonio Conte, aggiungendo che anche cinque membri dello staff tecnico ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono saliti ad otto i giocatori delrisultati positivi all'ultimo test anti -. Lo ha annunciato oggi il manager Antonio, aggiungendo che anche cinque membri dello staff tecnico ...

