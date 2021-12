Cos’è l’Immacolata concezione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È una delle principali festività del cattolicesimo e esiste dal 1854, ma in molti la associano al dogma religioso sbagliato Leggi su ilpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È una delle principali festività del cattolicesimo e esiste dal 1854, ma in molti la associano al dogma religioso sbagliato

ilpost : Cos'è l'Immacolata concezione
Pochi cattolici sanno cos'è l'immacolata concezione (la confondono con la verginità di Maria)
Cos'è l'Immacolata Concezione e perché si festeggia l'8 dicembre