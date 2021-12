Conte infuriato: “Non è giusto giocare in queste condizioni!” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Parole decise quelle pronunciate da Antonio Conte alla vigilia del match di Conference League contro il Rennes, decisivo per il passaggio del turno. L’allenatore degli Spurs ha prima confermato la positività al Covid di otto giocatori e cinque membri dello staff e ha poi parlato del match di domani. queste le sue dichiarazioni: “Ogni giorno abbiamo un positivo in più, siamo tutti un po’ spaventati. I giocatori hanno le loro famiglie, perchè dobbiamo rischiare? Oggi altri due positivi. E domani chi lo sarà? Io? Non possiamo saperlo. Meglio io che i giocatori, questo è sicuro, ma non è giusto così“. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Parole decise quelle pronunciate da Antonioalla vigilia del match di Conference League contro il Rennes, decisivo per il passaggio del turno. L’allenatore degli Spurs ha prima confermato la positività al Covid di otto giocatori e cinque membri dello staff e ha poi parlato del match di domani.le sue dichiarazioni: “Ogni giorno abbiamo un positivo in più, siamo tutti un po’ spaventati. I giocatori hanno le loro famiglie, perchè dobbiamo rischiare? Oggi altri due positivi. E domani chi lo sarà? Io? Non possiamo saperlo. Meglio io che i giocatori, questo è sicuro, ma non ècosì“. Thomas Cambiaso

