Cardiochirurgo non vaccinato positivo al Covid | contagiata la sua assistente

di Erika Noschese Cardiochirurgo non vaccinato positivo al Covid. Caos e disagi ieri mattina presso il reparto di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona. L.C., queste le iniziali del medico salernitano, si è presentato in ospedale con un lieve raffreddore, sottoposto a tampone – poco prima di procedere con una delicata operazione – ha appreso di essere positivo al Covid, paucisintomatico; contagiata anche la sua assistente che risulta però essere asintomatica. Ieri mattina, il direttore generale del Ruggi, Vincenzo D'Amato, ha disposto il tampone per 1800 persone, tra medici, infermieri, oss e pazienti della Torre, con esito negativo e che saranno ripetuti nei prossimi giorni per avere una ulteriore conferma, trattandosi ...

