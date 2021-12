Calcio: Udinese, Cioffi tecnico ad interim (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Udine, 8 dic. (Adnkronos) - L'Udinese Calcio ha comunicato "di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi che dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan. A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l'Udinese Calcio", spiega il club friulano. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Udine, 8 dic. (Adnkronos) - L'ha comunicato "di aver affidato, ad, la guida tecnica della prima squadra a Gabrieleche dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan. A Gabrieleun grande in bocca al lupo da parte di tutta l'", spiega il club friulano.

