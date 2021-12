-Barcellona-Bayern: caporetto per i Blaugrana (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi 8 Dicembre 2021 nello Stadio Allianz Arena alle ore 21:00 si è disputata la gara -Barcellona-Bayern di Champions League. Gli ospiti strapazzano i padroni di casa e li costringono ad aprire una riflessione profonda su futuro che si aprirà per la squadra. Il tecnico Hernandez analizza la sconfitta della sua squadra in Champions League contro il Bayern a Monaco di Baviera, che lo elimina dall’Europeo e lo porta in Europa League. -Barcellona-Bayern: cosa ha detto Hernandez? Xavi Hernández ha parlato dopo la sconfitta del Barcellona nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League contro il Bayern a Monaco di Baviera per 3 a 0. È stato molto dura la sua analisi rispetto al livello mostrato dai suoi uomini e ha insistito sul fatto che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi 8 Dicembre 2021 nello Stadio Allianz Arena alle ore 21:00 si è disputata la gara -di Champions League. Gli ospiti strapazzano i padroni di casa e li costringono ad aprire una riflessione profonda su futuro che si aprirà per la squadra. Il tecnico Hernandez analizza la sconfitta della sua squadra in Champions League contro ila Monaco di Baviera, che lo elimina dall’Europeo e lo porta in Europa League. -: cosa ha detto Hernandez? Xavi Hernández ha parlato dopo la sconfitta delnell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League contro ila Monaco di Baviera per 3 a 0. È stato molto dura la sua analisi rispetto al livello mostrato dai suoi uomini e ha insistito sul fatto che ...

Advertising

CB_Ignoranza : Il Barcellona viene travolto 3-0 dal Bayern Monaco e per la prima volta in 20 anni non supera il girone di Champion… - SkySport : ULTIM'ORA COVID CHAMPIONS: BAYERN-BARCELLONA A PORTE CHIUSE DECISIONE PRESA PER AUMENTO CONTAGI IN BAVIERA #SkyUCL… - Emycaiazzo22 : RT @CB_Ignoranza: Il Barcellona viene travolto 3-0 dal Bayern Monaco e per la prima volta in 20 anni non supera il girone di Champions Leag… - viIlarismo : messi ha carriato il barcellona: 8 gol presi dal bayern 6 dal psg CARRIATO IL BARCELLONA - gippu1 : @marco_vitta Prima volta! Erano state solo sei in 27 anni precedenti: PSG 1994-95, Spartak Mosca 1995-96, Barcellon… -