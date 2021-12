Ascolti tv 7 dicembre 2021 analisi: il Milan vince solo in tv. Iene seconde. Crolla Vigata su Rai1 e va male “Il collegio” su Rai2, battuti da Floris. “Macbeth” 15,4% e 10,5% (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ascolti al top: Tg5 a 5,147 milioni e 23,7%. Caduta Libera a 4,292 milioni e 23,9%; Milan-Liverpool 4,289 milioni e 18,9%; Striscina la notizina a 4,158 milioni e 18,3% Nel cuore del ponte dell’Immacolata, si è stagliato nel preserale l’appuntamento con la prima della Scala (Macbeth di Giuseppe Verdi versione Davide Livermore, con il saluto del pubblico al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) su Rai1. Tanto servizi pubblico ben fatto, ma con l’inevitabile conseguenza di un rinvigorimento di Canale 5 dal pomeriggio in poi. La griglia generalista del prime time del 7 dicembre ha proposto un altro film tv dell’epica camilleriana in replica, La Concessione del telefono (stavolta senza che nessuno abba tagliato il finale, come era successo la settimana prima). Il prodotto vigatiano è stato ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 8 dicembre 2021)al top: Tg5 a 5,147 milioni e 23,7%. Caduta Libera a 4,292 milioni e 23,9%;-Liverpool 4,289 milioni e 18,9%; Striscina la notizina a 4,158 milioni e 18,3% Nel cuore del ponte dell’Immacolata, si è stagliato nel preserale l’appuntamento con la prima della Scala (di Giuseppe Verdi versione Davide Livermore, con il saluto del pubblico al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) su. Tanto servizi pubblico ben fatto, ma con l’inevitabile conseguenza di un rinvigorimento di Canale 5 dal pomeriggio in poi. La griglia generalista del prime time del 7ha proposto un altro film tv dell’epica camilleriana in replica, La Concessione del telefono (stavolta senza che nessuno abba tagliato il finale, come era successo la settimana prima). Il prodotto vigatiano è stato ...

