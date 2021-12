Traffico Roma del 07-12-2021 ore 17:00 (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione ancora grosse difficoltà di circolazione sul Raccordo Anulare nella zona sud-est sulla carreggiata esterna un incidente che ha coinvolto 5 veicoli in quello nel Traffico tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud incidente anche in carreggiata interna concludi dalla Cristina l’ardeatina nella zona nord del raccordo invece disagi per Traffico intenso in particolare dalla cassie e Settebagni e proseguendo tra la Nomentana e la Tiburtina sulla tangenziale per un incidente avvenuto all’altezza di via delle Valli code aperti 24 verso lo stadio Olimpico è in carreggiata opposta tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria inizia Apri le ripercussioni sul tratto Urbano ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione ancora grosse difficoltà di circolazione sul Raccordo Anulare nella zona sud-est sulla carreggiata esterna un incidente che ha coinvolto 5 veicoli in quello neltra laFiumicino e la diramazioneSud incidente anche in carreggiata interna concludi dalla Cristina l’ardeatina nella zona nord del raccordo invece disagi perintenso in particolare dalla cassie e Settebagni e proseguendo tra la Nomentana e la Tiburtina sulla tangenziale per un incidente avvenuto all’altezza di via delle Valli code aperti 24 verso lo stadio Olimpico è in carreggiata opposta tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria inizia Apri le ripercussioni sul tratto Urbano ...

Advertising

zazandrea : Appena due persone per strada adesso a #Roma. Quasi come in #Vietnam. #romanord #traffico #7dicembre - diffrazioni : Carlo Verdone, a Roma, commenterebbe questa situazione con un «Se score, signori, se score!», qui a Biella Google M… - ManuelaMassucci : RT @EasyInve: Riporto dall'amico Gaetano Salina. Il sindaco di Roma nel suo discorso di saluti per la consegna del premio Nobel a Giorgio P… - VAIstradeanas : 17:02 #A90 Traffico da Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino a Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense.Velocità:10Km/h - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Alta Velocità Roma - Firenze, dalle ore 16:30 traffico ferroviario rallentat… -