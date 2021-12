Traffico Roma del 07-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo pesca il momento abbiamo chiude per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e Tuscolana code anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra Tor di Quinto e la Salaria nei due sensi di marcia rallentamenti e code perpoi sulla via Cassia in avvicinamento a via di Grottarossa per ilproveniente dalle due dire al Trullo si rallenta e a tratti si sta in coda sulla via Portuense per un incidente avvenuto all’incrocio con via Fanellaintenso con code anche sulla Cristoforo Colombo tra via Diaz e via di Malafede nelle due direzioni in centro code sul lungotevere da Ponte Vittorio al ponte Mazzini ricordiamo infine che nel tardo pomeriggio è prevista una manifestazione in Piazza della Bocca della Verità ...