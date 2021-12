Sonia Bruganelli al veleno contro Miriana Trevisan: “Questo è un …” (Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri, lunedì 6 dicembre è andata in onda un’altra puntata del Grande fratello vip presentata e condotta, come al solito, da Alfonso Signorini. Molto tempo della puntata è stato dedicato a parlare di questa storia d’amore che è esplosa tra Miriana Trevisan e la new entry Biagio D’Anelli. Vediamo cosa è stato raccontato, cosa hanno detto i diretti interessati, le opinioniste e anche il conduttore, Alfonso Signorini. Sonia Bruganelli lancia una frecciata al veleno contro Miriana Trevisan: “Ecco la sua coerenza!” Quando in puntata si è parlato della storia d’amore più che evidente nata tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, Sonia Bruganelli non ha perso tempo e, interpellata dal ... Leggi su cityroma (Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri, lunedì 6 dicembre è andata in onda un’altra puntata del Grande fratello vip presentata e condotta, come al solito, da Alfonso Signorini. Molto tempo della puntata è stato dedicato a parlare di questa storia d’amore che è esplosa trae la new entry Biagio D’Anelli. Vediamo cosa è stato raccontato, cosa hanno detto i diretti interessati, le opinioniste e anche il conduttore, Alfonso Signorini.lancia una frecciata al: “Ecco la sua coerenza!” Quando in puntata si è parlato della storia d’amore più che evidente nata trae Biagio D’Anelli,non ha perso tempo e, interpellata dal ...

