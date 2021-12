Sei ore per il vaccino, Asl e Comune corrono ai ripari: novità in via XXIV Maggio e a Ponte Valentino (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ successo di dover fare sei ore di fila per la vaccinazione all’hub della ex Caserma Pepicelli e allora il Direttore dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe e il sindaco Clemente Mastella, sono corsi ai ripari. A partire da domani, giorno dell’Immacolata, e successivi giorni festivi, ovvero quando il poliambulatorio resterà chiuso per le ordinarie prestazioni sanitarie, verranno aperti i cancelli della struttura dell’Asl di via XXIV Maggio per inoculare i vaccini. L’8 dicembre non occorrerà prenotazione, mentre sabato e domenica prossimi si potrà accedere solo su prenotazione, come del resto è stato già deciso a livello regionale per tutti gli hub. Il 16 dicembre, inoltre, riaprirà l’hub di Ponte Valentino e sarà riservato ai bambini e famiglie. I vaccini per i più ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ successo di dover fare sei ore di fila per la vaccinazione all’hub della ex Caserma Pepicelli e allora il Direttore dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe e il sindaco Clemente Mastella, sono corsi ai. A partire da domani, giorno dell’Immacolata, e successivi giorni festivi, ovvero quando il poliambulatorio resterà chiuso per le ordinarie prestazioni sanitarie, verranno aperti i cancelli della struttura dell’Asl di viaper inoculare i vaccini. L’8 dicembre non occorrerà prenotazione, mentre sabato e domenica prossimi si potrà accedere solo su prenotazione, come del resto è stato già deciso a livello regionale per tutti gli hub. Il 16 dicembre, inoltre, riaprirà l’hub die sarà riservato ai bambini e famiglie. I vaccini per i più ...

