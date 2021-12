Scala: Macbeth si chiude con 12 minuti di applausi (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. - (Adnkronos) - La rappresentazione del "Macbeth" di Giuseppe Verdi, con la direzione del maestro Riccardo Chailly e con la regia di Davide Livermore, che ha inaugurato questa sera la stagione lirica del Teatro alla Scala, si è chiusa con 12 minuti di applausi. applausi scroscianti per il cast stellare con Luca Salsi, Anna Netrebko, Francesco Meli e Ildar Abdrazakarov e per l'orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly. Qualche "buuu" è risuonato nella sala quando è apparso sul palcoscenico Livermore, segno che la sua regia con l'allestinento contemporaneo non ha convinto del tutto i puristi della Prima scaligera. Il record imbattuto di applausi alla Scala spetta a "Armide" di Christoph Willibald Gluck diretta da Riccardo Muti con la regia Pier ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. - (Adnkronos) - La rappresentazione del "" di Giuseppe Verdi, con la direzione del maestro Riccardo Chailly e con la regia di Davide Livermore, che ha inaugurato questa sera la stagione lirica del Teatro alla, si è chiusa con 12discroscianti per il cast stellare con Luca Salsi, Anna Netrebko, Francesco Meli e Ildar Abdrazakarov e per l'orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly. Qualche "buuu" è risuonato nella sala quando è apparso sul palcoscenico Livermore, segno che la sua regia con l'allestinento contemporaneo non ha convinto del tutto i puristi della Prima scaligera. Il record imbattuto diallaspetta a "Armide" di Christoph Willibald Gluck diretta da Riccardo Muti con la regia Pier ...

