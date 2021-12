Roma, Mourinho non è in discussione: avanti con il progetto triennale (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo le sconfitte contro Bologna e Inter, la Roma è di nuovo in difficoltà e già sono tornati a farsi sentire i soliti malumori contro presidenza, dirigenti e allenatore. Al comando nei piani dei Friedkin però, c’è sempre saldamente José Mourinho, che aveva previsto e messo in guardia più volte tifosi e giornalisti dal fatto che questa sarebbe stata una stagione di transizione. Secondo il Corriere dello Sport, ieri c’è stato un colloquio tra la proprietà e lo Special per migliorare la situazione. A Tiago Pinto il delicato compito di allestire una rosa competitiva nelle prossime sessioni di mercato; i Friedkin avevano messo in conto di dover affrontare delle difficoltà nel primo anno di Mourinho ma la programmazione a Trigoria c’è e dal club assicurano una totale comunione di intenti: ad esempio sul versante giovani, il presidente Dan è ... Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo le sconfitte contro Bologna e Inter, laè di nuovo in difficoltà e già sono tornati a farsi sentire i soliti malumori contro presidenza, dirigenti e allenatore. Al comando nei piani dei Friedkin però, c’è sempre saldamente José, che aveva previsto e messo in guardia più volte tifosi e giornalisti dal fatto che questa sarebbe stata una stagione di transizione. Secondo il Corriere dello Sport, ieri c’è stato un colloquio tra la proprietà e lo Special per migliorare la situazione. A Tiago Pinto il delicato compito di allestire una rosa competitiva nelle prossime sessioni di mercato; i Friedkin avevano messo in conto di dover affrontare delle difficoltà nel primo anno dima la programmazione a Trigoria c’è e dal club assicurano una totale comunione di intenti: ad esempio sul versante giovani, il presidente Dan è ...

