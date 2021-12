Regina Elisabetta | muore la sua dama di compagnia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il nuovo lutto dellaIl 2021 non è stato un anno felice per la. In Aprile la sovrana ha perso, dopo 70 anni di matrimonio, il marito, ovvero il Principe Filippo. Aveva 99 anni e il loro è stata una vita ricca d’amore e di grandi gioie. Nel corso di un’intervista L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Martinacodazzi_ : eccola la regina elisabetta - missingminchan : RT @monaleekn0w: silenziosa la regina elisabetta dopo questo EXCUSE ME di lino - eemanuelita : @xeleonoraaa Io ormai se vedo un profilo che segue 4 persone ed è seguito da 40.000 non lo vado a seguire.. Manco fosse la regina Elisabetta - shottinomoon87 : @piena_di_tutto Quando vedono Oppini vedono nero può esserci anche la regina Elisabetta tutto diventa meno di zero.… - FilippoCarmigna : La regina Elisabetta affronta un nuovo lutto mentre si riprende gradualmente dal ricovero -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Nuovo lutto per lae la casa di Windsor: è morta Ann Fortune FitzRoy, la dama personale di Sua Maestà che era al suo servizio dal 1967 Argomenti trattati Nuovo lutto per la, è morta ...Il 2021 è un anno nero per la. Prima la scomparsa del suo compagno di una vita, il principe Filippo, ad aprile, poi le difficoltà di salute e in questi giorni sua maestà è costretta ad affrontare un nuovo lutto .Ancora dolori per la Regina Elisabetta. Dopo la perdita del marito, il Principe Filippo, 99 anni, e Sir Michael Oswald, amico e collaboratore della Famiglia Reale, oggi la Sovrana piange ...In queste ultime ore la Regina Elisabetta ha dovuto dire addio alla sua dama di compagnia. Ecco tutto i dettagli.