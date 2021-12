Papa Francesco | «La democrazia è in pericolo | attenti ai populisti e ai governi sovranazionali»

(Di martedì 7 dicembre 2021) Laè un tesoro che va custodito.rilascia due interviste a La Stampa e al Corriere della Sera mentre si trova sull’aereo che lo riporterà a Roma da Atene e parla di politica per lanciare un segnale ainazionali e: «Laè un tesoro di civiltà e va custodita, non solo da una entità superiore ma anche negli stessi Paesi. Contro laoggi vedo due pericoli. Il primo è quello dei populismi che stanno qua e là e incominciano a mostrare le unghie. Penso a un grande populismo del secolo scorso, il nazismo, che difendendo i valori nazionali, così diceva, è riuscito ad annientare la vita democratica e a diventare una dittatura, con la morte della gente. Stiamoche i ...

lascia la Grecia, l'ultimo saluto ai giovani: non abbiate paura a coltivare dubbi La Commissione Ue voleva vietare l'uso della parola Natale suggerendo altre formule più inclusive. Che ...Mezz'ora dopo il decollo da Atene del volo Aegean A34994 diretto a Roma,raggiunge i giornalisti che lo hanno seguito nei giorni di viaggio a Cipro e in Grecia, con tappa a Lesbo.Dopo aver trascorso cinque giorni ai confini orientali del Vecchio Continente il Papa torna a Roma con le idee ancora più chiare sui pericoli che sta correndo il traballante ...di Lucetta Scaraffia ROMA Come molto spesso accade nelle conferenze stampa sul volo di ritorno nei viaggi internazionali, papa Francesco è riuscito a stupire con le sue risposte alle domande dei giorn ...