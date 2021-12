Monte Livata, salvati tre escursionisti smarriti (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – Si erano dispersi durante una camminata sul Monte Livata. Due donne, di 37 e 33 anni, e un uomo, di 32 anni, ma per loro fortuna sono stati localizzati dai Carabinieri della stazione Forestale di Arcinazzo Romano ieri pomeriggio verso le 18.15. I Carabinieri, con l’ausilio della centrale operativa, sono riusciti a individuare, tramite contatto telefonico, i dispersi in località ‘Gli Scifi’, nel comune di Vallepietra in provincia di Roma. Viste le critiche condizioni meteorologiche e la strada completamente innevata, i militari dell’Arma hanno deciso di raggiungere a piedi l’area segnalata riuscendo a trovare le tre persone fortunatamente in buona salute. I tre escursionisti sono stati accompagnati presso il presidio mobile di soccorso nel comune di Subiaco, dove sono stati visitati e rifocillati prima di far rientro a casa. ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – Si erano dispersi durante una camminata sul. Due donne, di 37 e 33 anni, e un uomo, di 32 anni, ma per loro fortuna sono stati localizzati dai Carabinieri della stazione Forestale di Arcinazzo Romano ieri pomeriggio verso le 18.15. I Carabinieri, con l’ausilio della centrale operativa, sono riusciti a individuare, tramite contatto telefonico, i dispersi in località ‘Gli Scifi’, nel comune di Vallepietra in provincia di Roma. Viste le critiche condizioni meteorologiche e la strada completamente innevata, i militari dell’Arma hanno deciso di raggiungere a piedi l’area segnalata riuscendo a trovare le tre persone fortunatamente in buona salute. I tresono stati accompagnati presso il presidio mobile di soccorso nel comune di Subiaco, dove sono stati visitati e rifocillati prima di far rientro a casa. ...

Advertising

francoisengo : @Yon_Yonson71 @siriomerenda con 4000€ al mese al massimo hai la casa a monte livata, la canoa e tuo figlio studia all'unicusano - CarpaneseSilva1 : RT @LucaBurnout: @lucabattanta @Yi_Benevolence E falliranno con la gente fuori che non entra... io per esempio da Roma andró a monte livata… - LucaBurnout : @lucabattanta @Yi_Benevolence E falliranno con la gente fuori che non entra... io per esempio da Roma andró a monte… - mauroferraris67 : RT @Emmeci: Monte Livata ieri. - Zampaglion : RT @Emmeci: Monte Livata ieri. -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Livata Allerta meteo a Roma e nel Lazio domani 26 novembre, oggi primi fiocchi di neve intorno alla Capitale Nevica in diverse zone del Lazio in una giornata di maltempo con rovesci intensi e fiocchi in quota. La neve è arrivata anche a Monte Livata, vicino a Roma, con il termometro che è sceso di diversi gradi. Imbiancata la località di Campo dell'Osso (Subiaco). Termometro vicino allo zero a Campocatino (Frosinone), dove stasera si ...

Autostrada Roma - L'Aquila: rischio mazzata sui pedaggi, protesta dei sindaci da Subiaco a Tivoli Allarme a Monte Livata per la stagione invernale, dopo il boom estivo: 'L'aumento colpirà il turismo - spiega Romolo Proietti Checchi, della '2001', la società degli impianti di risalita - e rischia ...

Monte Livata, salvati tre escursionisti smarriti - RomaDailyNews RomaDailyNews Tre ragazzi dispersi vicino Vallepietra: salvati dai carabinieri Si erano dispersi durante una camminata sul monte Livata. Due donne, di 37 e 33 anni, e un uomo, di 32 anni, ma per loro fortuna sono stati localizzati dai Carabinieri della stazione Forestale di Arci ...

Dove sciare vicino Roma, le località sciistiche più belle e comode da raggiungere Sciare vicino Roma è possibile? Tutte le località per godersi una giornata di sport ed escursioni ad un paio di ore dalla capitale ...

Nevica in diverse zone del Lazio in una giornata di maltempo con rovesci intensi e fiocchi in quota. La neve è arrivata anche a, vicino a Roma, con il termometro che è sceso di diversi gradi. Imbiancata la località di Campo dell'Osso (Subiaco). Termometro vicino allo zero a Campocatino (Frosinone), dove stasera si ...Allarme aper la stagione invernale, dopo il boom estivo: 'L'aumento colpirà il turismo - spiega Romolo Proietti Checchi, della '2001', la società degli impianti di risalita - e rischia ...Si erano dispersi durante una camminata sul monte Livata. Due donne, di 37 e 33 anni, e un uomo, di 32 anni, ma per loro fortuna sono stati localizzati dai Carabinieri della stazione Forestale di Arci ...Sciare vicino Roma è possibile? Tutte le località per godersi una giornata di sport ed escursioni ad un paio di ore dalla capitale ...