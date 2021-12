Massimo Ferrero, la figlia Vanessa intercettata: «Mio padre non ci sta con la testa» (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo sfogo con un’amica della donna, ai domiciliari per aver distratto 740 mila euro dalle casse: «Ma li mortacci sua, io sto così per colpa sua, non c’ho manco i soldi per la spesa, non vedo l’ora di sputargli in faccia. Non ho fatto nulla delle 16 denunce penali che ho» Leggi su corriere (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo sfogo con un’amica della donna, ai domiciliari per aver distratto 740 mila euro dalle casse: «Ma li mortacci sua, io sto così per colpa sua, non c’ho manco i soldi per la spesa, non vedo l’ora di sputargli in faccia. Non ho fatto nulla delle 16 denunce penali che ho»

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - infoitsport : L’arresto di Massimo Ferrero, le intercettazioni: per la figlia Vanessa «mio padre non ci sta con la testa» - GoalsserieA : RT @MatteoMorreale: Con Massimo Ferrero dietro le sbarre il mondo è diventato un posto migliore. ?? -