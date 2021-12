Martha De Laurentiis è morta a 67 anni: il ricordo di Aurelio De Laurentiis (Di martedì 7 dicembre 2021) Martha De Laurentiis, la nota produttrice cinematografica moglie di Dino De Laurentiis, è morta a 67 anni: il ricordo di Aurelio De Laurentiis. Martha De Laurentiis, la morte della nota produttrice cinematografica (via social)Lutto nel mondo del cinema, è scomparsa all’età di 67 anni Martha De Laurentiis, produttrice cinematografica e moglie di Dino De Laurentiis, deceduto nel 2010 all’età di 91 anni. A dare la triste notizia è stato il nipote Aurelio De Laurentiis, presidente del ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 dicembre 2021)De, la nota produttrice cinematografica moglie di Dino De, èa 67: ildiDeDe, la morte della nota produttrice cinematografica (via social)Lutto nel mondo del cinema, è scomparsa all’età di 67De, produttrice cinematografica e moglie di Dino De, deceduto nel 2010 all’età di 91. A dare la triste notizia è stato il nipoteDe, presidente del ...

Corriere : Addio a Martha De Laurentiis, moglie di Dino e zia di Aurelio: produsse Hannibal, aveva 66 anni - sscnapoli : È scomparsa Martha De Laurentiis. Il ricordo del Presidente @ADeLaurentiis ?? - C_Furman : R.I.P. Peggy Neal and Martha De Laurentiis - camila_healing : RT @ADeLaurentiis: Il 5 dicembre, a Los Angeles, si è spenta prematuramente Martha De Laurentiis. Una messa verrà celebrata in sua memoria… - agosto2000si : RT @ADeLaurentiis: Il 5 dicembre, a Los Angeles, si è spenta prematuramente Martha De Laurentiis. Una messa verrà celebrata in sua memoria… -