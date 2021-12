La Sampdoria ora torna in vendita: rispunta Vialli (Di martedì 7 dicembre 2021) Con le dimissioni di Ferrero, la gestione della Sampdoria – quantomeno quella ordinaria – è stata affidata al direttore operativo Alberto Bosco. Non dovrebbero esserci criticità particolari, dato che la scadenza degli stipendi alla squadra del 19 novembre è stata rispettata e la prossima sarà il 16 febbraio (per le tre mensilità ottobre-novembre-dicembre). Vidal, proprietario L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 7 dicembre 2021) Con le dimissioni di Ferrero, la gestione della– quantomeno quella ordinaria – è stata affidata al direttore operativo Alberto Bosco. Non dovrebbero esserci criticità particolari, dato che la scadenza degli stipendi alla squadra del 19 novembre è stata rispettata e la prossima sarà il 16 febbraio (per le tre mensilità ottobre-novembre-dicembre). Vidal, proprietario L'articolo

Advertising

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Accuse di bancarotta. Sampdoria non coinvolt… - marcovarini : RT @CalcioFinanza: La #Sampdoria ora torna in vendita. Rispunta #Vialli, ma ci sono altri potenziali interessati - sportli26181512 : Tra Ferrero e i tifosi amore mai nato. E ora il popolo blucerchiato sogna la cessione: Tra Ferrero e i tifosi amore… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: La #Sampdoria ora torna in vendita. Rispunta #Vialli, ma ci sono altri potenziali interessati - UCS1946 : RT @Gazzetta_it: Tra Ferrero e i tifosi amore mai nato. E ora il popolo blucerchiato sogna la cessione #sampdoria -