Juventus, Allegri su Morata: ”Deve stare sereno” (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimiliano Allegri oggi dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Malmoe, è stato intervistato anche da Sky Sport. Il tecnico bianconero ha commentato l’episodio che ha coinvolto Alvaro Morata nella sfida di domenica contro il Genoa. Juventus Morata Allegri L’attaccante spagnolo è stato sostituito al 73° mostrando platealmente il suo dissenso all’allenatore, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato così: ”Morata Deve stare sereno, l’altra sera ha fatto una bellissima partita e avesse segnato sarebbe stato da 8. I gol li farà, li ha sempre fatti. Bisogna rimanere sereni ed essere più lucidi. Non segna e si innervosisce, per un attaccante il gol è importante ma con l’Atalanta e Genoa ha ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimilianooggi dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Malmoe, è stato intervistato anche da Sky Sport. Il tecnico bianconero ha commentato l’episodio che ha coinvolto Alvaronella sfida di domenica contro il Genoa.L’attaccante spagnolo è stato sostituito al 73° mostrando platealmente il suo dissenso all’allenatore, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato così: ”, l’altra sera ha fatto una bellissima partita e avesse segnato sarebbe stato da 8. I gol li farà, li ha sempre fatti. Bisogna rimanere sereni ed essere più lucidi. Non segna e si innervosisce, per un attaccante il gol è importante ma con l’Atalanta e Genoa ha ...

