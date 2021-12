In crescita la curva epidemica in tutta la provincia, nessun Ambito Covid-free – I dati Comune per Comune (Di martedì 7 dicembre 2021) Da 65 a 79 nuovi casi per 100.000 abitanti. Aumenta, nella settimana che va dall’1 al 7 dicembre, il tasso di incidenza dei positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo. I numeri diffusi dall’Ats confermano la tendenziale crescita della curva epidemica rilevata già le scorse settimane (65 casi per 100.000 abitanti la settimana prima, 57 di quella precedente, 40 due settimane fa e 26 tre settimane fa). Il numero di Comuni con zero casi incidenti negli ultimi sette giorni è pari a 91 (37,4%) contro i 107 (44,0%) della scorsa settimana, i 123 (50,6%) di due settimane fa, i 130 (53,5%) di tre settimane fa e i 146 (60,1%) di un mese fa. Anche nella settimana osservata, nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. Tutti hanno visto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021) Da 65 a 79 nuovi casi per 100.000 abitanti. Aumenta, nella settimana che va dall’1 al 7 dicembre, il tasso di incidenza dei positivi al-19 indi Bergamo. I numeri diffusi dall’Ats confermano la tendenzialedellarilevata già le scorse settimane (65 casi per 100.000 abitanti la settimana prima, 57 di quella precedente, 40 due settimane fa e 26 tre settimane fa). Il numero di Comuni con zero casi incidenti negli ultimi sette giorni è pari a 91 (37,4%) contro i 107 (44,0%) della scorsa settimana, i 123 (50,6%) di due settimane fa, i 130 (53,5%) di tre settimane fa e i 146 (60,1%) di un mese fa. Anche nella settimana osservata,Territoriale risulta essere. Tutti hanno visto ...

