Il NYT | troppi dubbi sull’aggressione alla calciatrice del PSG

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il New York Times torna oggi sul caso delladel Psg aggredita con una spranga di ferro I fatti Il 4 novembre Kheira Hamraoui, 31 anni, è stata vittima di un grave crimine. Mentre era in auto con Aminata Diallo, sua compagna di squadra, in una strada buia nel sobborgo parigino di Chatou, è stata tirata fuori è aggredita a colpi di spranga da persone incappucciate. Diallo, uscita illesa, è stata interrogata e rilasciato dpolizia che la considera un possibile sospetto. La storia, con i suoi accenni di gelosia sportiva, i racconti di Tonya Harding e i suoi legami con il Paris St.-Germain, si è rapidamente diffusa in lungo e in largo. Ma restano moltie zone d’ombra, scrive il quotidiano IMa quando emergono i dettagli – sull’infedeltà coniugale; sulle accuse che coinvolgono altri membri della ...

