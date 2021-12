Il Coffi – CortoGlobo parte con un omaggio a Piersanti Mattarella

(Di martedì 7 dicembre 2021)la XVI edizione del «Film Festival Italia» che si tiene dall’8 al 12 dicembre 2021 in versione streaming sul portale www.festival.it Il primo giorno, mercoledì 8 dicembre, ore 19, start con Open, presentazione della XVI edizione delFilm Festival. Alle 19.30-Exhibition, apertura della mostra virtuale “Diego” incentrata sul genio del calciatore argentino venuto a mancare un anno fa, a cura dell’artista Gerardo Rosato (Casa Museo Zonarosato di Torino): un allestimento comprendente le opere di 18 artisti, dedicate a Diego Armando Maradona. Si passa quindi alla presentazione del contest “Sottobicchieri d’autore” (ore 19.45), in collaborazione con il direttore della Scuola Italiana di Comix Mario ...

Parte la XVI edizione del "Film Festival Italia" che si tiene dall'8 al 12 dicembre 2021 in versione streaming sul portale www.coffifestival.it Dei 400 lavori arrivati, i cortometraggi selezionati che ...ILFILM FESTIVAL PARTE TRA COMIX, MARADONA E IL CASO MATTARELLA Il regista Aurelio Grimaldi: "Il film su Mattarella non poteva essere da fiction. Molti ostacoli, ma i giovani che lo ...Dall’8 al 12 dicembre 2021 in versione streaming la XVI edizione del Coffi - Cortoglobo Film Festival: tra Maradona, Comix e il caso Mattarella.COFFI - CortOglobo Film Festival edizione XVI: programma, date e streaming dell'evento 2021 dedicato ai cortometraggi ...