Genoa | Sheva recupera due giocatori per il derby

(Di martedì 7 dicembre 2021) Buone notizie per Andryi Shevchenko, rivisti Mimmo Criscito e Mattia Destro in allenamento. Corsa contro il tempo a Genova perre piùpossibili in vista del deby della lanterna fissato per venerdì 10 dicembre alle ore 20.45. Anticipo che andrà ad aprire la 17esima giornata di serie A. Non è un periodo facile per entrambe le sponde di Genova: i blu cerchiati arrivano da un brutto periodo che vede mister D’Aversa in bilico e l’ ormai ex presidente Ferrero dimesso dopo l’ arresto mentre; il grifone alla ricerca dei primi punti firmati Andryi Shevchenko per risalire dal penultimo posto in classifica. Allenamento di Pegli, seppure leggero, fondamentale per il capitano e il bomber delche vedono le proprie possibilità di essere protagonisti neldi venerdì aumentare. Contro ...