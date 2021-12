Finisce lo sciopero del piercing. Studenti e preside trovano un accordo

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il no aie alle unghie lunghe in palestra rimane, ma la scuola cercherà di reagire più con la mediazione che con la sanzione

Il no ai piercing e alle unghie lunghe in palestra rimane, ma la scuola cercherà di reagire più con la mediazione che con la sanzione ...
Finisce con un accordo l'ultimo faccia a faccia tra la preside e i delegati dei circa 400 studenti del Liceo delle Scienze Umane e Musicale "Sebastiano Satta" di Nuoro, che per una settimana hanno dis ...