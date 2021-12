Dentro la crisi della Roma e di Mourinho: fatti, mezze verità, luoghi comuni e falsi miti di una stagione che doveva essere di svolta (Di martedì 7 dicembre 2021) La pioggia ha iniziato a cadere fitta da domenica sera. Perché subito dopo la sconfitta contro l’Inter sono venute giù parole pesanti come chicchi di grandine. Una dopo l’altra. Fino a prosciugare il vocabolario dei sinonimi. Nelle ultime ore José Mourinho è stato definito in molti modi diversi. Eppure ogni etichetta conteneva la stessa sfumatura canzonatoria. Nostalgico, bollito, finito, malinconico, superato, arrogante, anacronistico, noioso e annoiato, rottamato. Colpa di un presente non più coerente col passato. L’uomo che prima si copriva di gloria ora passa il suo tempo a masticare polvere. O almeno così suggerisce la classifica della Roma, un gruppo con un’anima di carta sempre pronta a lacerarsi, una squadra che sembra uscita da un Romanzo di Volodine, che si trascina senza mai essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) La pioggia ha iniziato a cadere fitta da domenica sera. Perché subito dopo la sconfitta contro l’Inter sono venute giù parole pesanti come chicchi di grandine. Una dopo l’altra. Fino a prosciugare il vocabolario dei sinonimi. Nelle ultime ore Joséè stato definito in molti modi diversi. Eppure ogni etichetta conteneva la stessa sfumatura canzonatoria. Nostalgico, bollito, finito, malinconico, superato, arrogante, anacronistico, noioso e annoiato, rottamato. Colpa di un presente non più coerente col passato. L’uomo che prima si copriva di gloria ora passa il suo tempo a masticare polvere. O almeno così suggerisce la classifica, un gruppo con un’anima di carta sempre pronta a lacerarsi, una squadra che sembra uscita da unnzo di Volodine, che si trascina senza mai...

Advertising

fattoquotidiano : Dentro la crisi della Roma e di Mourinho: fatti, mezze verità, luoghi comuni e falsi miti di una stagione che dovev… - m4gikrap : certe volte mi manca twitter e scriverci su tutti i miei pensieri però poi realizzo che ormai sono troppo vecchia e… - mulberrylstreet : chiamare la mia psicologa < marcire dentro e scoppiare in una crisi di pianto - napoliameglj : @Garbino_ Mah si, siccome li dentro cercano tutti la clip, faranno finta di sentirsi male. Faranno il copia e inco… - AnimaSentiero : Le crisi sono una grande occasione per destarti, ma devi farlo nel modo giusto. Se ti svegli in preda al dolore per… -