Covid | Placido Domingo | “Io guarito | è una malattia tremenda”

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Io so bene cosa è il, perché sono stato malato e per fortuna mi è andata bene. E’ una”. Lo ha detto all’Adnkronos il grande tenoreintervistato nel foyer della Scala in occasione della Prima del Macbeth. “Tante persone non ci sono più per colpa del, io ho perso anche amici. Speriamo e soprattutto preghiamo perché ilpassi: non si può più vivere così”. IL TRIBUTO A MATTARELLA – “Questa sera ho visto qualcosa di incredibile: faccio tanti complimenti agli italiani perché l’ovazione che il pubblico della Scala ha tributato al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella è stato un gesto straordinario e di grande emozione. E’ il segno che gli italiani sono contenti di questo Presidente, lo amano. Così lo ...

Speriamo e soprattutto preghiamo perchè ilpassi: non si può più viverecosì'. Lo ha detto all'Adnkronos il grande tenoreDomingo intervistato nel foyer della Scala in occasione della ...... come quasi tutti gli ospiti di questa serata dove ilè sembrato - almeno per qualche ora - dimenticato. Non a caso il virologo Roberto Burioni - pure lui in smoking così come il tenore...(LaPresse) Un parterre d'eccezione per la Prima della Scala col pubblico che è tornato in platea dopo le limitazioni dell'anno scorso a causa della pandemia. Tra i moltissimi vip ...Milano, 7 dic. - "Io so bene cosa è il Covid, perchè sono stato malato e per fortuna mi è andata bene. E' una malattia tremenda. Tante persone non ci sono più p ...